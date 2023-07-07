Спицына (Егорова) Екатерина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979
Бракосочетание
25.12.1999
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.07.2003
Дочь: Спицына Валерия Владимировна
Отец ребёнка: Спицын Владимир Валерьевич
Рождение ребёнка
28.11.2004
Сын: Спицын Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Спицын Владимир Валерьевич