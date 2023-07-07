Спицына (Егорова) Екатерина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына (Егорова) Екатерина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979

Отец: Егоров Игорь Петрович

Мать: Егорова Наталья Валентиновна

Бракосочетание
25.12.1999

Муж: Спицын Владимир Валерьевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.07.2003

Дочь: Спицына Валерия Владимировна

Отец ребёнка: Спицын Владимир Валерьевич

Рождение ребёнка
28.11.2004

Сын: Спицын Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Спицын Владимир Валерьевич

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