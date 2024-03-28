Загребин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пислеглуд, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Загребина (Загребина) Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно