Загребин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пислеглуд, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Загребина (Загребина) Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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