Жуков Фёдор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Жуков Леонтий Агапович
Родился в 1692 в селении Кибирево Крутецкой волости Владимирского уезда Московской губернии в многодетной семье Жукова Леонтия Агаповича р. 1654 и его жены Жуковой Василисы Никитичны р. 1653. Покинул... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Жукова
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Жукова Жукова
Смерть
Неизвестно