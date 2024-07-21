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Жуков Фёдор Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Жуков Леонтий Агапович

Мать: Жукова Василиса Никитична

Родился в 1692 в селении Кибирево Крутецкой волости Владимирского уезда Московской губернии в многодетной семье Жукова Леонтия Агаповича р. 1654 и его жены Жуковой Василисы Никитичны р. 1653. Покинул... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Жукова

Рождение ребёнка
1724

Сын: Жуков Нефёд Фёдорович

Мать ребёнка: Жукова Жукова

Смерть
Неизвестно

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