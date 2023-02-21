Петряшев Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Петряшев Борис Прокофьевич
Савино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2822-П, л. 847. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 4345-П, л. 127... Показать все
Смерть
Неизвестно