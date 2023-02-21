Петряшев Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Петряшев Борис Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Савино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2822-П, л. 847. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 4345-П, л. 127... Показать все
Смерть
Неизвестно
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