Тихомиров Анатолий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Тихомиров Ефим Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова Лина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Тихомиров Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно