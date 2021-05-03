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Тихомиров Анатолий Ефимович

Место рождения

Покров, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Тихомиров Ефим Игнатьевич

Мать: не указана

Покров, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Покров, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Лина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Покров, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Тихомиров Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Покров, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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