Шабанов Семен Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
05.02.1906 ст.
Анна Федоровна Ошлыкова
Восприемник
09.02.1906 ст.
Никифор Петрович Усольцев
Восприемник
17.05.1906 ст.
Кирилл Иванович Петров
Восприемник
15.10.1906 ст.
Параскева Григорьевна Мишнева
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно