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Макаренко Алексей Ефимович

Место рождения

Гладково, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

05.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1891

Отец: Макаренко Ефим

Мать: Макаренко Екатерина

Гладково, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.08.1917 ст.

Дочь: Макаренко Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Трухина Капитолина Ниловна

Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухина Капитолина Ниловна

Гладково, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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