Макаренко Алексей Ефимович
Место рождения
Дата рождения05.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1891
Отец: Макаренко Ефим
Мать: Макаренко Екатерина
Рождение ребёнка
10.08.1917 ст.
Дочь: Макаренко Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Трухина Капитолина Ниловна
Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно