Кукушкин Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1951
Дата смерти26.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина (Зайцева) Вера Ивановна
Гор. Удомля Калининской области
Смерть
26.05.1992
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Похоронен по месту проживания в станице Ясенской Ейского района