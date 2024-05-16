Кукушкин Александр Юрьевич 29.08.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кукушкин Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1951

Дата смерти

26.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина (Зайцева) Вера Ивановна

Гор. Удомля Калининской области
Смерть
26.05.1992
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Похоронен по месту проживания в станице Ясенской Ейского района

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