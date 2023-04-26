Ключников Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1959
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1959
Отец: Ключников Николай Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ключникова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Куликова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ключникова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключников Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Ключникова Валентина
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Ключникова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Ключникова Валентина
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Ключникова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Ключникова Валентина
Смерть
2022