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Ключников Николай Николаевич

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.12.1959

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1959

Отец: Ключников Николай Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключникова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ключникова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Куликова Светлана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключникова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключников Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Ключникова Валентина

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Ключникова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Ключникова Валентина

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Ключникова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Ключникова Валентина

Смерть
2022

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