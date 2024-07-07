Полякова (Медникова) Мария Васильевна
Место рожденияИевлево, Богородицкий район, Тульская область, Россия
Дата рождения1881
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Иевлево, Богородицкий район, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1916
Дочь: Рогова Тремиля (Полякова) Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Поляков Федор Тимофеевич
Смерть
1970
Иевлево, Богородицкий район, Тульская область, Россия