Полякова (Медникова) Мария Васильевна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полякова (Медникова) Мария Васильевна

Место рождения

Иевлево, Богородицкий район, Тульская область, Россия

Дата рождения

1881

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Иевлево, Богородицкий район, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1916

Дочь: Рогова Тремиля (Полякова) Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Поляков Федор Тимофеевич

Смерть
1970
Иевлево, Богородицкий район, Тульская область, Россия

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