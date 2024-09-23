Ефимова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова Евгения

Ефимова Евгения

Место рождения

Радолец, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Радолец, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Игнатий

Рождение ребёнка
12.08.1866

Дочь: Игнатьева Наталья

Отец ребёнка: Матвеев Игнатий

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.