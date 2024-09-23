Ефимова Евгения
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Игнатий
Рождение ребёнка
12.08.1866
Дочь: Игнатьева Наталья
Отец ребёнка: Матвеев Игнатий
Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно