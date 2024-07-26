Илемкова (Шарова) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1976
Дочь: Богатырева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Илемков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
10.01.1981
Дочь: Василенко Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Илемков Анатолий Александрович
Можга