Илемкова (Шарова) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Шарова) Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
28.02.1976

Дочь: Богатырева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Илемков Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
10.01.1981

Дочь: Василенко Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Илемков Анатолий Александрович

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