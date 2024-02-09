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Щербакова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалёва (Щербакова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
1905

Сын: Щербаков Андриан Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
12.06.1913

Дочь: Алёшина (Щербакова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Смерть
Неизвестно

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