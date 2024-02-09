Щербакова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалёва (Щербакова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Щербаков Андриан Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
12.06.1913
Дочь: Алёшина (Щербакова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Смерть
Неизвестно