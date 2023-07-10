Беляков Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков-Беляков Сергей Павлович

Мать ребёнка: (Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков-Беляков Александр Павлович

Мать ребёнка: (Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков-Беляков Василий Павлович

Мать ребёнка: (Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.11.1916

Дочь: (Тощева) Клавдия Павловна

Мать ребёнка: (Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна

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