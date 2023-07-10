Беляков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков-Беляков Сергей Павлович
Мать ребёнка: (Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков-Беляков Александр Павлович
Мать ребёнка: (Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков-Беляков Василий Павлович
Мать ребёнка: (Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.11.1916
Дочь: (Тощева) Клавдия Павловна
Мать ребёнка: (Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна