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Абросимов Анатолий Васильевич

Место рождения

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Абросимов Василий Трофимович

Мать: Абросимова Нина Ивановна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
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