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Абросимов Анатолий Васильевич
Абросимов Анатолий Васильевич
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Древо
Место рождения
Успенский 3-й
, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Дата рождения
1953
Пол
Мужской
Отец
Абросимов Василий Трофимович
1922 г.р.
Мать
Абросимова (Трофимова) Нина Ивановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Абросимов Василий Трофимович
Мать:
Абросимова Нина Ивановна
Успенский 3-й
, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
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