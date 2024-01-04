Стуканская Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканская Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1994

Отец: Стуканский Андрей Григорьевич

Мать: Стуканская Надежда Анатольевна

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