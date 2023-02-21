(Кондратичева) Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Иван Павлович
Отец ребёнка: Кондратичев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Кондратичев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Кондратичев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Борис Павлович
Отец ребёнка: Кондратичев Павел Тимофеевич
Смерть
Неизвестно