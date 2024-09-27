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Капитонов Митрофан Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Капитонова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитонова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1904

Дочь: Борисова (Капитонова) Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: Капитонова Анастасия Ивановна

Новосеменкино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Капитонов Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: Капитонова Анастасия Ивановна

Новосеменкино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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