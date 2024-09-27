Капитонов Митрофан Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Капитонова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1904
Дочь: Борисова (Капитонова) Татьяна Митрофановна
Мать ребёнка: Капитонова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Капитонов Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: Капитонова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно