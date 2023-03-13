Петрова Агрофена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петровъ Иавнъ
Рождение ребёнка
1763
Сын: Петровъ Григорий
Отец ребёнка: Петровъ Иавнъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Петровъ Петръ
Отец ребёнка: Петровъ Иавнъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Петрова) Агафья
Отец ребёнка: Петровъ Иавнъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петровъ Василий
Отец ребёнка: Петровъ Иавнъ