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Петрова Агрофена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровъ Иавнъ

Рождение ребёнка
1763

Сын: Петровъ Григорий

Отец ребёнка: Петровъ Иавнъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Петровъ Петръ

Отец ребёнка: Петровъ Иавнъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Петрова) Агафья

Отец ребёнка: Петровъ Иавнъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Петровъ Василий

Отец ребёнка: Петровъ Иавнъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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