Глухов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухов ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кеченева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глухова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстоухова Елена Ивановна
Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно