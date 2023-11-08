Глухов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухов ??

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кеченева Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глухова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстоухова Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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