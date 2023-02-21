Соколова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1941
Дочь: Щербакова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паншина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаховская Капиталина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно