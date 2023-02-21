Соколова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1941

Дочь: Щербакова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паншина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаховская Капиталина Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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