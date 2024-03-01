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Космачёв Платон Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Космачёв Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космачёв Фёдор Платонович

Мать ребёнка: Космачёва Акулина Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космачёв Егор Платонович

Мать ребёнка: Космачёва Акулина Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Космачёва Екатерина Платоновна

Мать ребёнка: Космачёва Акулина Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космачёв Василий Платонович

Мать ребёнка: Космачёва Акулина Марковна

Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Космачёв Иван Платонович

Мать ребёнка: Космачёва Акулина Марковна

Смерть
?.08.1941

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