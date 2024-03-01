Космачёв Платон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Космачёв Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космачёв Фёдор Платонович
Мать ребёнка: Космачёва Акулина Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Космачёва Акулина Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Космачёва Екатерина Платоновна
Мать ребёнка: Космачёва Акулина Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космачёв Василий Платонович
Мать ребёнка: Космачёва Акулина Марковна
Рождение ребёнка
18.06.1928
Мать ребёнка: Космачёва Акулина Марковна
Смерть
?.08.1941