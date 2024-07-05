Михайлов Павел
Место рождения
Дата рождения15.01.1909
Дата смерти04.10.1910
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1909
Отец: Михайлов Иван Мещанин
Мать: (Ломтёва) Анна
https://yandex.ru/archive/catalog/696e986f-3fa3-4d47-b784-97c286b09c7b/76
Крещение
16.01.1909
Восприемники: новъ. Тамбовской губ., Темниковскаго уѣзда, села Ермишо кр҃нъ Прокопій Ѳеодоровъ Варновскій и Кономенскимъ мѣщанская жена Анна Герасимова Кашина
Смерть
04.10.1910
Причина смерти: от простуды