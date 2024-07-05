Михайлов Павел 15.01.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Павел

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

15.01.1909

Дата смерти

04.10.1910

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1909

Отец: Михайлов Иван Мещанин

Мать: (Ломтёва) Анна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/696e986f-3fa3-4d47-b784-97c286b09c7b/76
Крещение
16.01.1909
Коломна, Коломенский, Московская область
Восприемники: новъ. Тамбовской губ., Темниковскаго уѣзда, села Ермишо кр҃нъ Прокопій Ѳеодоровъ Варновскій и Кономенскимъ мѣщанская жена Анна Герасимова Кашина
Смерть
04.10.1910
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: от простуды

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