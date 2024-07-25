Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Федора Ивановна

Отец ребёнка: Иван Симеонович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Козьма Иванович

Отец ребёнка: Иван Симеонович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Симеонович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Федора Ивановна

Отец ребёнка: Иван Симеонович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Симеонович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Симеонович

Смерть
Неизвестно

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