Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Федора Ивановна
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Козьма Иванович
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Федора Ивановна
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Симеонович
Смерть
Неизвестно