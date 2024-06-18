Пузикова (Осипова) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
1857
Рождение ребёнка
1859
Рождение ребёнка
25.08.1864
Сын: Пузиков Иван Александрович
Отец ребёнка: Пузиков Александр Титович
Рождение ребёнка
1865
Смерть
Неизвестно