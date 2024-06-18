Пузикова (Осипова) Дарья Петровна 12.02.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пузикова (Осипова) Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1864 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1856

Муж: Пузиков Александр Титович

Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Александр Титович

Рождение ребёнка
1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Александр Титович

Рождение ребёнка
25.08.1864

Сын: Пузиков Иван Александрович

Отец ребёнка: Пузиков Александр Титович

Рождение ребёнка
1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Александр Титович

Смерть
Неизвестно

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