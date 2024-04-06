Вьюжанина (Дзюина) Татьяна Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1989
Сын: Вьюжанин Николай Александрович
Отец ребёнка: Вьюжанин Александр Игоревич
Рождение ребёнка
10.04.1995
Сын: Вьюжанин Никита Александрович
Отец ребёнка: Вьюжанин Александр Игоревич
Рождение ребёнка
25.05.2001
Дочь: Вьюжанина Варвара Александровна
Отец ребёнка: Вьюжанин Александр Игоревич