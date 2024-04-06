Вьюжанина (Дзюина) Татьяна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюжанина (Дзюина) Татьяна Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюжанин Александр Игоревич

Рождение ребёнка
22.05.1989

Сын: Вьюжанин Николай Александрович

Отец ребёнка: Вьюжанин Александр Игоревич

Рождение ребёнка
10.04.1995

Сын: Вьюжанин Никита Александрович

Отец ребёнка: Вьюжанин Александр Игоревич

Рождение ребёнка
25.05.2001

Дочь: Вьюжанина Варвара Александровна

Отец ребёнка: Вьюжанин Александр Игоревич

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