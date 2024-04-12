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Погодина Пелагея Ивановна

Место рождения

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.01.1903

Муж: Погодин Михаил Викторович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Погодин Павел

Отец ребёнка: Погодин Михаил Викторович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Погодин Михаил Викторович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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