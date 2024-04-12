Погодина Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
05.01.1903
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1905
Сын: Погодин Павел
Отец ребёнка: Погодин Михаил Викторович
Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Погодин Михаил Викторович
Смерть
Неизвестно