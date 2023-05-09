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Головченко Николай Иванович

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Место рождения

Васильчуки, Ключевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.05.1924

Дата смерти

19.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1924

Отец: Головченко Иван Андреевич

Мать: Головченко (Леонтьева) Софья Ильинична

Васильчуки, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Военная награда
15.08.1946
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Медаль "За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г "
Бракосочетание
1948

Жена: Головченко (Харина) Александра Павловна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головченко (Харина) Александра Павловна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Награда
30.01.1951
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Медаль "За трудовое отличие"
Военная награда
30.05.1951
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Орден Славы III степени
Рождение ребёнка
16.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головченко (Харина) Александра Павловна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Награда
01.06.1957
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Медаль "За освоение целинных земель"
Военная награда
11.03.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
19.01.1986
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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