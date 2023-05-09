Головченко Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения14.05.1924
Дата смерти19.01.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1924
Военная награда
15.08.1946
Медаль "За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г "
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
29.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головченко (Харина) Александра Павловна
Награда
30.01.1951
Медаль "За трудовое отличие"
Военная награда
30.05.1951
Орден Славы III степени
Рождение ребёнка
16.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головченко (Харина) Александра Павловна
Награда
01.06.1957
Медаль "За освоение целинных земель"
Военная награда
11.03.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
19.01.1986