Таранов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Таранов Филипп
Мать: Таранова Варвара
Рождение ребёнка
1853
Сын: Таранов Михаил
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1857
Сын: Таранов Аким
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1859
Сын: Таранов Борис
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
21.01.1868
Сын: Таранов Тимофей
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
12.05.1870
Сын: Таранов Дмитрий
Мать ребёнка: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860