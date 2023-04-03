Таранов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаранов Михаил

Таранов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Таранов Филипп

Мать: Таранова Варвара

Рождение ребёнка
1853

Сын: Таранов Михаил

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1857

Сын: Таранов Аким

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1859

Сын: Таранов Борис

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
21.01.1868

Сын: Таранов Тимофей

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
12.05.1870

Сын: Таранов Дмитрий

Мать ребёнка: Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close