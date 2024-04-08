Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти03.05.1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Василий Власов
Мать: Акулина Тимофеева
Бракосочетание
01.11.1803 ст.
Жена: Прасковья Леонтьева
Бракосочетание
01.11.1803 ст.
Жена: Анна Фёдорова
Смерть
03.05.1810 ст.
Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Причина смерти: от горячки