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Григорий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

03.05.1810 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.
Около 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Василий Власов

Мать: Акулина Тимофеева

Бракосочетание
01.11.1803 ст.

Жена: Прасковья Леонтьева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.11.1803 ст.

Жена: Анна Фёдорова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.05.1810 ст.
Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Причина смерти: от горячки
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