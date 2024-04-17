Крылова (Крылова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева (Гусева) Агафья
Отец ребёнка: Крылов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Крылов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Крылов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Крылов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Крылов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Отец ребёнка: Крылов Семен
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Капустина (Крылова) Надежда
Отец ребёнка: Крылов Семен