Крылова (Крылова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Крылова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

сп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева (Гусева) Агафья

Отец ребёнка: Крылов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Крылов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Крылов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Крылов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Крылов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Отец ребёнка: Крылов Семен

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Капустина (Крылова) Надежда

Отец ребёнка: Крылов Семен

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