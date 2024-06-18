Бутякова Нина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутякова Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Бутяков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1961
Дочь: Бутякова Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Бутяков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1961
Дочь: Давыдова (Бутякова) Вера Юрьевна
Отец ребёнка: Бутяков Юрий Иванович
Смерть
Неизвестно