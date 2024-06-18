Бутякова Нина Матвеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутякова Нина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутякова Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Бутяков Юрий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1961

Дочь: Бутякова Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Бутяков Юрий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1961

Дочь: Давыдова (Бутякова) Вера Юрьевна

Отец ребёнка: Бутяков Юрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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