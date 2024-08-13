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Загорский Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1848

Отец: Загорский Семен Стефанович

Мать: Загорская (Загорская) Евдокия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1866

Жена: Загорская (Сарафанова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1878

Дочь: Загорская (Загорская) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Загорская (Сарафанова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
02.07.1878

Жена: Загорская (Загорская) Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
25.03.1879

Дочь: Загорская (Загорская) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
12.05.1880

Сын: Загорский Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Пелагея Ильинична

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