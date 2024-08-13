Загорский Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1848
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1866
Рождение ребёнка
11.02.1878
Дочь: Загорская (Загорская) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Загорская (Сарафанова) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
02.07.1878
Рождение ребёнка
25.03.1879
Дочь: Загорская (Загорская) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
12.05.1880
Сын: Загорский Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Пелагея Ильинична