Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Григорий Евдокимов
Мать: Марья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
переведен с семьей в 1816 году из д.Парахино в д.Новую
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Ермил Иванович
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Ион
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Смерть
1830