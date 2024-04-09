Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
1794 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Григорий Евдокимов

Мать: Марья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
переведен с семьей в 1816 году из д.Парахино в д.Новую
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Ермил Иванович

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ион

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Смерть
1830

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