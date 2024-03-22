Дыбанин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1882
Отец: скрыто настройками приватности
Крещение
14.04.1882
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
28.02.1910
Жена: Дыбанина Юлия
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сташкевич Ванда
Мать ребёнка: Дыбанина Юлия
Смерть
Неизвестно