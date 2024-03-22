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Дыбанин Иван Матвеевич

Место рождения

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

14.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Около 1842 г.р.

Жена

Между 1883 и 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1882

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дыбанина Пракседа Петровна

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
14.04.1882
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
28.02.1910

Жена: Дыбанина Юлия

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сташкевич Ванда

Мать ребёнка: Дыбанина Юлия

Смерть
Неизвестно
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