Бескровных София Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Бескровных Прохор Степанович
Отец ребёнка: Бескровных Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Бескровных Никита Степанович
Отец ребёнка: Бескровных Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бескровных Акулина Степановна
Отец ребёнка: Бескровных Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно