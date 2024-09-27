Бескровных София Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бескровных София Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Бескровных Прохор Степанович

Отец ребёнка: Бескровных Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Бескровных Никита Степанович

Отец ребёнка: Бескровных Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бескровных Акулина Степановна

Отец ребёнка: Бескровных Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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