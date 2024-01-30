Морозова (Фролова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Фролова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Иван

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Морозов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова (Морозова) Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Морозов Фёдор

Гагино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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