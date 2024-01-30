Морозова (Фролова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Иван
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Морозов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова (Морозова) Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Морозов Фёдор
Гагино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно