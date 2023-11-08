Щепалов Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩепалов Васильевич

Щепалов Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щепалов Василий Васильевич

Мать: Щепалова Ольга Дмитриева

Рождение ребёнка
09.04.1950

Сын: Щепалов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Смерть
Неизвестно
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