Шелепень Александр
Место рожденияБелоруссия с.Гапоновичи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шелепень Тимофей
Мать: Шелепень Ефрасинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1956
Дочь: Домкина (Кальвиянина) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Попова (Кяльвияйнен) Ольга
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1962
Дочь: Чувашева (Шелепень) Зоя
Мать ребёнка: Попова (Кяльвияйнен) Ольга
Рождение ребёнка
06.09.1968
Дочь: Федотова (Шелепень) Елена Александровна
Мать ребёнка: Попова (Кяльвияйнен) Ольга
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно