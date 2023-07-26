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Шелепень Александр

Место рождения

Белоруссия с.Гапоновичи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелепень Тимофей

Мать: Шелепень Ефрасинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Кяльвияйнен) Ольга

Рождение ребёнка
16.01.1956

Дочь: Домкина (Кальвиянина) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Попова (Кяльвияйнен) Ольга

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1962

Дочь: Чувашева (Шелепень) Зоя

Мать ребёнка: Попова (Кяльвияйнен) Ольга

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.09.1968

Дочь: Федотова (Шелепень) Елена Александровна

Мать ребёнка: Попова (Кяльвияйнен) Ольга

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Тулун, город Тулун, Иркутская область

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