Натальин (Павлов) Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Павлов Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Натальин Александр
Мать ребёнка: Натальина (Ефремова) Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Натальин Филип
Мать ребёнка: Натальина (Ефремова) Марфа Емельянова
Смерть
Неизвестно