Натальин (Павлов) Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натальин (Павлов) Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Павлов Артемий

Мать: Павлова Наталья Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натальина (Ефремова) Марфа Емельянова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Натальин Александр

Мать ребёнка: Натальина (Ефремова) Марфа Емельянова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Натальин Филип

Мать ребёнка: Натальина (Ефремова) Марфа Емельянова

Смерть
Неизвестно

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