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Бурова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров (Burov) Василий

Отец ребёнка: Буров (Burov) Трифон

http://yandex-map.ru/h/khmel\'niki_69_545441_340040.htm Хмельники Смоленской обл. - см. в центре карты координаты 54°54 41 северной широС‚ы 34°00 40 восточной долготы
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Бурова (Burova)) Елена

Отец ребёнка: Буров (Burov) Трифон

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Бурова (Burova)) Федосья

Отец ребёнка: Буров (Burov) Трифон

Смерть
Неизвестно

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