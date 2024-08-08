Бурова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буров (Burov) Трифон
http://yandex-map.ru/h/khmel\'niki_69_545441_340040.htm Хмельники Смоленской обл. - см. в центре карты координаты 54°54 41 северной широС‚ы 34°00 40 восточной долготы
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Бурова (Burova)) Елена
Отец ребёнка: Буров (Burov) Трифон
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Бурова (Burova)) Федосья
Отец ребёнка: Буров (Burov) Трифон
Смерть
Неизвестно