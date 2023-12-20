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Милосердова Агафья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милосердов Давид Андреев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Милосердов Никит Давидов

Отец ребёнка: Милосердов Давид Андреев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Милосердова) Марфа Давидова

Отец ребёнка: Милосердов Давид Андреев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Милосердов Андрей Давидов

Отец ребёнка: Милосердов Давид Андреев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Милосердова) Матрена Давидова

Отец ребёнка: Милосердов Давид Андреев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Милосердов Зот Давидов

Отец ребёнка: Милосердов Давид Андреев

Смерть
Неизвестно

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