Малюта Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюта Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1951

Дочь: Алхазова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Малюта Валентина Александровна

Смерть
1989

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