Малюта Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1951
Дочь: Алхазова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Малюта Валентина Александровна
Смерть
1989