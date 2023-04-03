Подзолков Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подзолкова) Ефросиния
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Подзолкова) Груня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Подзолкова) Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Подзолкова) Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Подзолков Гавриил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: (Подзолкова) Александра
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно