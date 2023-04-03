Подзолков Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзолков Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подзолкова) Ефросиния

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: (Подзолкова) Груня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Подзолкова) Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Подзолкова) Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Подзолков Гавриил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Подзолкова) Александра

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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