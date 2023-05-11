Стяжкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стяжкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стяжкин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стяжкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Стяжкин Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Берсениха, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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