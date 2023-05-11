Стяжкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стяжкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Берсениха, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно