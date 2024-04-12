Юркова Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Архип
д. Чумна, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Юрков Григорий
Сарапулка, Чайковский, Пермский край
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Юрков Елисей
Отец ребёнка: Юрков Григорий
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Юрков Григорий
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Юрков Лаврентий
Отец ребёнка: Юрков Григорий
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Юрков Вонифатий
Отец ребёнка: Юрков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Григорий
Смерть
Неизвестно