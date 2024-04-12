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Юркова Анна

Место рождения

Нижняя Чумна, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Архип

Мать: не указана

Нижняя Чумна, Осинский уезд, Пермская губерния
д. Чумна, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1771

Сын: Юрков Фетис Григорьевич

Отец ребёнка: Юрков Григорий

Сарапулка, Чайковский, Пермский край
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Юрков Елисей

Отец ребёнка: Юрков Григорий

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Юрков Григорий

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Юрков Лаврентий

Отец ребёнка: Юрков Григорий

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Юрков Вонифатий

Отец ребёнка: Юрков Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Григорий

Смерть
Неизвестно
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