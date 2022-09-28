Копеистова (Сюльгина) Александра Евменьевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти27.02.1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Сюльгин Евмений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капеистов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Капеистов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1905
Дочь: Кудряшева (Капеистова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: Капеистов Александр Иванович
Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович
Смерть
27.02.1933