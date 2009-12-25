Муравьева (Смирнова) Александра Максимовна
Место рожденияс.Телешево,Лотошинский р-он.
Дата рождения05.11.1923
Дата смерти25.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1923
Бракосочетание
22.09.1945
Рождение ребёнка
15.07.1946
Дочь: Данилова (Муравьева) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Муравьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1954
Дочь: Семенова (Муравьева) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Муравьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1956
Сын: Муравьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Муравьев Николай Иванович
Смерть
25.12.2009