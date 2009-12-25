Муравьева (Смирнова) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Смирнова) Александра Максимовна

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Место рождения

с.Телешево,Лотошинский р-он.

Дата рождения

05.11.1923

Дата смерти

25.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1923

Отец: Смирнов Максим Викторович

Мать: Смирнова (Туманова) Гликерия Тимофеевна

Бракосочетание
22.09.1945

Муж: Муравьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1946

Дочь: Данилова (Муравьева) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Муравьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1954

Дочь: Семенова (Муравьева) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Муравьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1956

Сын: Муравьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Муравьев Николай Иванович

Смерть
25.12.2009

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