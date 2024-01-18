Шальнов Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальнов Леонид Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Шальнов Федор Петрович

Мать: не указана

Смерть
1925
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