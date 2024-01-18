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Шальнов Леонид Федорович
Шальнов Леонид Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1925
Пол
Мужской
Отец
Шальнов Федор Петрович
1898 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Шальнов Федор Петрович
Мать: не указана
Смерть
1925
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