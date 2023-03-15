Дунюшкин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунюшкин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунюшкина (Малчанова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунюшкина (Малчанова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунюшкина (Малчанова) Вера

Смерть
Неизвестно

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